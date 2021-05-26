فياريال بطلاً للدوري الأوروبي على حساب مان يونايتد

الخرطوم: السوداني

تُوِّج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11- 10) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بجدانسك.

وافتتح فياريال التسجيل عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (29)، وعدّل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55).

ليضمن الفريق الإسباني بالتالي مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح فياريال، التسجيل في الدقيقة 29، بعدما أرسل باريخو عرضية من مخالفة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى مورينو الذي سدد مباشرة في شباك دي خيا.

ونجح مانشستر يونايتد في معادلة النتيجة في الدقيقة 55، بعدما سدّد راشفورد كرة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع فياريال، وتمهّدت أمام كافاني داخل المنطقة الذي سدد مباشرة في الشباك.

ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل لفياريال: مورينو – رابا- ألكاسير- ألبرتو مورينو- باريخو- جوميز- ألبيول- كوكولين- جاسبار- توريس ورولي-

بينما سجل لليونايتد: ماتا- تيليس- فيرنانديز- راشفورد- كافاني- فريد- جيمس- شاو- تاونزيبي- ليندلوف وأهدر دي خيا.