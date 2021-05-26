السفير السعودي: مُشاركتي في مفاوضات جوبا في إطار موقف المملكة الثابت لدعم جهود حفظ أمن السودان واستقراره

جوبا: السوداني

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان وجنوب السودان، علي بن حسن جعفر، في افتتاح جولة المفاوضات بين حكومة السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو.

وأكد سعادة السفير جعفر أن مشاركته، تأتي في إطار موقف المملكة الثابت لدعم الجهود الرامية لحفظ أمن السودان واستقراره ورفاه شعبه الشقيق، وعودته إلى مكانه الطبيعي في المجمتع الدولي.

والتقى بوزير الخارجية بدولة جنوب السودان، بياتريس خميسة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتبادل الآراء في المواضيع ذات الصلة. وأمّن الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وجوبا ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما التقى السفير السعودي، بوزير رئاسة جمهورية جنوب السودان، برنابا بنجامين في مكتبه بجوبا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأطر تطويرها لما يحقق مصالح البلدين.

وأكد برنابا على تعزيز العلاقات مع المملكة، مشيداً بما تمثله السعودية من مكانة وريادة على المستوى العالمي في المجالات كَافّة.