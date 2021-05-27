حمدوك يعود إلى الخرطوم

الخرطوم: السوداني

عاد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى الخرطوم اليوم الخميس، مُختتماً زيارته إلى عاصمة جنوب السودان “جوبا” بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وافتتحت في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الأربعاء، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – شمال، فيما بدأت الجلسات المباشرة اليوم الخميس.

وأجري رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات شملت رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت ونائبي رئيس جمهورية جنوب السودان السيدة ربيكا قرنق وجيمس واني، إضافة إلى لقائه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، فضلاً عن مشاركته بصفته رئيس الدورة الحالية للإيقاد في ورشة صناعة الدستور الدائم لدولة جنوب السودان.