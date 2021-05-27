اجتماع تعارفي للجان المنتخبة في جمعية 6 فبراير

عقد ظهر أمس الأربعاء اجتماع تعارفي للجان المنتخبة في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم التي أقيمت في 6 فبراير الماضي، والتي انتخبت لجان ” الانتخابات، الاستئنافات، المطابقة والمراجعة، الأخلاقيات”، وشاركت في الاجتماع لجنتا الانضباط والاستئنافات العدليتين. كما شارك فيه د. كمال شداد رئيس الاتحاد، والفاتح باني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، والاستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة كرة القدم للسيدات، والاستاذ بدرالدين المبارك عضو مجلس الادارة نائب رئيس لجنة الحكام، والاستاذ محمد أحمد سليمان عضو مجلس الادارة نائب رئيس اللجنة القانونية، واسماعيل رحمة عضو مجلس الادارة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والامين العام الدكتور حسن ابوجبل.

ورحب البروفيسور كمال شداد باعضاء اللجان وهنأهم على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد، وأكد لهم ان اللجان تعتبر مستقلة ولن يتدخل الاتحاد في عملها نهائيا، واعلن شداد عن تكليف الامين العام الدكتور حسن ابوجبل بتسهيل مهام اللجان، وتوفير كل المعينات الخاصة بها.

ودارت نقاشات مطولة حول اللجان وعلمها، وجاءت مقترحات بعقد ورشة لكل لجنة بشكل منفصل خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل اللجان، وأكد الاتحاد على استعداده الكامل لاقامة الورش وفق ما يرى أعضاء اللجان.