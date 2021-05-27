الهلال يختتم تحضيراته للسوكرتا

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريبه الختامي مساء أمس الأربعاء بملعبه بأم درمان وسط حضور ومساندة جماهيرية قوية شجعت اللاعبين بالدفوف والطبول طيلة فترة التمرين وذلك استعداداً لملاقاة حي العرب بورتسودان مساء اليوم الخميس بملعب دار الرياضة ام درمان ضمن الجولة الأولى للدورة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، حيث أدى الفريق حصة تدريبية خفيفة تحت إشراف جهازه الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون، عمل من خلالها المدرب على تطبيق الاستراتيجية التي سينتهجها أمام العرب بورتسودان مساء الغد واختتم المران بتقسيمة في ملعب كامل شهدت إحراز أهداف ملعوبة من جمل تكتيكية متحركة، عقب المران انتظم اللاعبون بمعسكر مغلق بالفندق الملحق بالإستاد.