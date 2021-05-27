الهلال يعود لِسِكّة الانتصارات والغُربال يُدوِّن (سوبر هاتريك)

الخرطوم: السوداني

نَجَحَ المُهاجم محمد عبد الرحمن في قيادة الهلال لتحقيق فَوزٍ مُهمٍ على حساب حي العرب بورتسودان بأربعة أهداف دون مقابل مساء اليوم، وتمكن الهلال من العودة لسكة الانتصارات بعد هزيمته الأخيرة من نده المريخ في الجوهرة الزرقاء بنتيجة (٢-٠).

ونجح الغربال في تسجيل الرباعية على مدار الشوطين مسجلاً (سوبر هاتريك) اعتلى به صدارة هدافي مسابقة الدوري الممتاز، بالنتيجة قفز الهلال للصدارة مؤقتاً برصيد (37) نقطة، بينما تجمد رصيد حي العرب بورتسودان عند (21) نقطة، ومنح ريكاردو فورموسينو الفرصة لعدد من اللاعبين للمُشاركة في المُباراة.