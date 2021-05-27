Bank of Khartoum Visa Card

ضوابط جديدة لتنظيم استيراد المنتجات البترولية

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والنفط إعتماد ضوابط جديدة لإستيراد المنتجات البترولية تقضي ان يتم تمويل الاستيراد للمنتجات البترولية عبر محفظة السلع الاستراتيجية.

alsudani
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