ضوابط جديدة لتنظيم استيراد المنتجات البترولية السودان أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 27 مايو, 2021 10:44 م - 0 الخرطوم: السوداني أعلنت وزارة الطاقة والنفط إعتماد ضوابط جديدة لإستيراد المنتجات البترولية تقضي ان يتم تمويل الاستيراد للمنتجات البترولية عبر محفظة السلع الاستراتيجية. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)