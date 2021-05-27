تمديد فترة التقديم لشواغر القبول العام للدور الثاني للجامعات الحكومية

الخرطوم: النورس نيوز

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام للجامعات الحكومية الدور الثاني للعام الدراسي 2020 – 2021 اعتبارا من يوم السبت 29 مايو إلى 4 يونيو 2021.

وأكد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ان الوزارة تمضي قدما في ترسيخ سياسة التقديم الإلكتروني بكل شفافية، وأن قرارالتمديد جاء نتيجة لمشاكل فنية صاحبت فترة التقديم لشواغر القبول العام للدورالثاني.

ودعا السماني الطلاب وأولياء أمورهم للرجوع لموقع إدارة القبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع علی دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام 2020 – 2021، مشددا على ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود على الموقع الرسمي للإدارة (www.admission.gov.sd).

يذكرأن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أعلنت في وقت سابق أن القبول العام للدورالثاني للجامعات الحكومية كان مقررا له أن ينتهي يوم السبت الموافق 29 مايو 2021.