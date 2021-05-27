والي الجزيرة يكشف عن ملابسات أحداث عنف أوقعت إصابات بشمالي مدني

مدني: السوداني

أعلن دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة في تصريح صحفي اليوم الخميس عن وقوع أحداث مؤسفة يوم الثلاثاء الماضي، بين بعض مواطني حي عتره شمالي مدني وكمبو الجير المجاور للحي عقب مشاجرة عادية بين طالبتين بمدرسة الأساس بعترة أدت إلى حدوث مشاجرات وتسببت في أذى لسبعة مواطنين من الجانبين جميعهم حالتهم مستقرة.

وعلى إثر ذلك تحركت أجهزة الولاية التنفيذية والأمنية لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع مما كان له الأثر البالغ في عدم التصعيد وحفظ الأرواح والممتلكات .

وعبر الكنين عن إشادته وتقديره للحكماء من الجانبين الذين استجابوا للجهود التي بذلت من أجهزة الولاية وجامعة الجزيرة بمبادرة كريمة ومساع إيجابية أسهمت في إخماد الفتنة .

وأكد سعي حكومة الولاية الجاد لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون مع كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن بدون تمييز والحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وقيمها في الحرية والديمقراطية وعدم التفريط فيهما بإفتعال حوادث العنف والترويج للأخبار المضللة والكاذبة التي تحاول أن تكبر من حجم الحدث والإضرار والمحاولات الخبيثة لإضفاء صبغة أثنية على النزاع هي غير موجودة على أرض الواقع كما تؤكد حكومة الولاية أنها ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الحوادث.