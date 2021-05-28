(المواصفات): مُعايرة جميع الأجهزة الطبية في المستشفيات مجاناً

الخرطوم: سودان فيرست

أعلنت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، سناء زين العابدين، عن معايرة جميع الأجهزة الطبية في المستشفيات العامة مجاناً ولمدة 6 أشهر عبر معامل مختبرات المعايرة الحديثة التي تم إنشاؤها بمنطقة سوبا، وذلك تطبيقاً لشعار هذا العام (القياس من أجل الصحة).

وأكدت خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم، بافتتاح معامل القياس والمعايرة بمدينة المواصفات بسوبا امس الخميس، أهمية أن تتم عمليات المعايرة لضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية وموثوقية التشخيص، لضبط الاختلافات والقراءات المختلفة، وأشارت سناء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تبني سياسة مواكبة التطور في مجال المترولوجيا تحسيناً للمنتجات، وتسهيلاً للصادر للمنافسة عالمياً واوضحت أن عدد المختبرات وصلت الى سبعة عاملة في مجالات مختلفة.