فنانون سودانيون في الخطوط الأمامية في حرب اليمن

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

غادر مجموعة من الفنانين والموسيقيين الذين ينتمون لوحدات مختلفة في الجيش واللواء التاسع والمشتركة أو المختلطة إلى اليمن للحرب ضد الحوثيين. أبرز الفنانين المغادرين من الاستخبارات العسكرية الفنان شهاب الدناقلة، ومن سلاح المظلات الفنان حسين حمد، والفنان أحمد شارف وعبدالغني عضو فرقة تيراب الكوميدية .

فيما أكدت مصادرنا تلقي القوة المغادرة تدريباتها العسكرية بمنطقة الفشقة والتي شاركت في إحدى معاركها ضد القوات الإثيوبية قبل مغادرتها إلى الحدود اليمنية التي ستقضي فيها عاماً، حيث حطت طائرتها في مطار جازان ليتم بعدها نقلها مباشرة الى الخطوط الأمامية بمنطقة (الخوبة) في اليمن التي شهدت أشرس المعارك بينها والحوثيين.

يذكر أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين كانت قد تقدمت قبل عام للانضمام للقوات التي تحارب الحوثيين في اليمن.