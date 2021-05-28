بمضمار سباق الخيل الفرسان يصرخون ويستنكرون الوضع البيئي والأمني بميدان السباق

الخرطوم: سعيد عباس

اجتمع عدد كبير من مُلاك الخيول والفرسان بمضمار سباق الخيل بالخرطوم مستنكرين الوضع البيئي والأمني والخراب والدمار الذي قالوا بأنه لحق بميدان السباق ومخصصاته المختلفة حتى أصبح الميدان بلا رقيب أو حسيب في غضون الفترة السابقة مما جعله وكراً للجريمة وعدد من الممارسات السالبة. وتناول المجتمعون أبرز المشاكل ووضعوا تصوراً مكتوباً لخطة إسعافية عاجلة بعد أن أكدوا على خوفهم من الخريف القادم إذا ما وجد الحال على ما هو عليه الآن، وقال المالك وعضو مجلس إدارة نادى الفروسية السابق الفارس رأفت بله لـ(كوكتيل) بأن الفروسية وسباق الخيل يشهدان تدميراً ممنهجاً بسبب قرار الوزيرة الأخير وقال إن الوزيرة كانت تشرف على المقر وتجمع الأموال وتقسمها على الاتحادات بأسباب ليست حقيقية و بحجة أن هناك إيجارات ضعيفة وأضاف رأفت بأن هنالك انقطاع للمياه بسبب عدم الصيانة للآبار بالإضافة لسرقة أسلاك الطبلونات وقال رأفت إن معظم الحدائق والأراضي التي كانت تكسوها الخضرة والأزهار بميدان سباق الخيل والفروسية أصبحت جدباء وقاحلة للحد البعيد إلى جانب انهيار أكثر من 35 جداراً بذلك الصرح الكبير؟