مع إطلالة الموسم الزراعي بالقضارف أسعار الجازولين تُهدِّد المُزارعين

مُتابعة: اليسع أحمد

شكا عدد من المزارعين بالقضارف لـ(السوداني) من زيادة خرافية في أسعار الجازولين الزراعي (المدعوم) لهذا العام؛ حيث صعد سعر البرميل إلى 29.700 جنيه، في حين أن نفس هذا البرميل لم تتعدَّ قيمته الـ 1.140 جنيه في العام الماضي، وهذا ما جعل المزُّارعين يندِّدون بتلك الزيادة التي لا تتناسب مع تدني أسعار محاصيل الذرة، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين هدّدوا بالتخلي عن الزراعة حال لم تتم معالجات عاجلة بتخفيض أسعار الوقود الزراعي… (السوداني) استنطقت جميع أطراف هذا الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية..

تدني إنتاج

بدأنا بالحديث مع أحد القابضين على جمر القضية؛ فقال لنا المزارع معاوية عثمان الزين (منطقة الفشقة): إن ارتفاع أسعار الجازولين لهذا العام يؤثر على إنجاح الموسم الزراعي ويؤدي إلى تدني الإنتاج وتقليص المساحات المزروعة بسبب عدم مقدرة المزارعين على مجاراة ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج، وأوضح الزين أن العملية الزراعية معقدة وتعتمد كلياً على الوقود بدايةً من عمليات التحضير، والزراعة، الحصاد وحركة السيارات والآلات الزراعية منذ يوليو وحتى نهاية الموسم في مارس، ونوه إلى أن الموسم الزراعي الماضي زادت فيه أسعار الجازولين 3 مرات حيث بدأت عند صرف جازولين لمرحلة التحضير بمبلغ 1.140 للبرميل، وإلى 1.400 جنيه عند مرحلة الزراعة ليرتفع عند الحصاد إلى 11.700 جنيه، وكشف عن ارتفاع أسعار جازولين الاستيراد الخاص (الحر) إلى 52.500 جنيه بدلاً عن 12.400 جنيه للعام الماضي.

تقليص مساحات!

معاوية طالب جهات الاختصاص بتخفيض أسعار الوقود الزراعي رأفةً بالمزارعين، علماً بأن سعر أردب الذرة في خريف العام الماضي يعادل سعر برميل الوقود الحر، مشيراً إلى ارتفاع سعر برميل الجازولين الحر إلى أكثر من 400% بحيث إن سعر برميل الجازولين الحر يعادل قيمة 4 أرادب ذرة، وناشد الدولة بالتدخل العاجل وتدارك الموقف حتى لا ينعكس على فشل الموسم الزراعي وتخلي المزارعين عن مهنتهم، مستدلاً بتدني نسبة تجديد المشاريع الزراعية هذا العام إلى1 مليون فدان فقط من جملة أكثر من 6 ملايين فدان من المساحات المزروعة فعلياً والتي تجدد سنوياً، وأكثر من 8 ملايين فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب زيادة رسوم تجديد المشاريع الزراعية من 16 جنيها للفدان إلى 116 جنيها بزيادة بلغت 1000%.

صرف و توزيع

مدير هيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف الطيب أكد لـ(السوداني) بداية صرف وتوزيع حصص الجازولين الزراعي بالهيئة منذ الثلاثاء الماضي، وكشف عن جدولة لتوزيع الوقود بالولاية مع مراعاة عدة عوامل كهطول الأمطار وغيرها بحيث يتم توزيع الصرفة الأولى لمشاريع المنطقة الجنوبية، ونوه إلى انسياب وتدافع المزارعين بالهيئة لإكمال إجراءات استلام حصصهم.



شركات ذهب في كف عفريت

الخُرطوم: اليسع أحمد

شكاوى تنوء بحملها الجبال الراسيات وردت إلينا تباعا من عدد من أصحاب شركات امتياز تنقيب الذهب.. ومن أهم تلك المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات التعدين بمناطق التعدين التقليدي، التعديات الأهلية وعدم تفاعل الجهات المعنية لحل المشاكل، و ندرة الجازولين الذي تعتمد عليه عمليات التنقيب والمعالجة اعتماداً كاملاً، تغيير سياسات البنك المركزي فيما يختص بعملية الصادر مما أدى إلى تقليل الإنتاج لغالبية الشركات حتى توضح الرؤية حوله، وعدم وجود مراكز تدريب مهني للعمالة مما يزيد من الحوادث وسط العمال أثناء العمل لعدم دراية العمالة بمخاطر مواد المعالجة .

رسوم حكومية

أحمد مالك صاحب شركة امتياز بوادي العلاقي ولاية البحر الأحمر أوضح لـ (السوداني) أن شركات الامتياز تدفع رسوما سنوية للدولة بالعملة المحلية والأجنبية بحيث تدفع شركات الامتياز للدولة نسبة 30% من إنتاجها بعد خصم المنصرفات التي تجيزها الدولة، إضافة إلى 7% قبل خصم المنصرفات للتنمية المحلية، ورسوم سنوية عبارة عن دعم فني بالدولار بحيث يتم دفع قيمة 10 دولارات مقابل مساحة كل كيلومتر واحد ، ونوه إلى أن شركته تدفع سنوياً 38 ألف وتسعمائة يورو، ونوه إلى إن الشركات عند التعدي الأهلي عليها تتخذ طريق الحل مع الأهالي بدفع نسبة أو مبالغ مالية مع توفير وظائف لهم مما أدى لتفاقم المشاكل مجدداً واستمراريتها بسبب تداخل المواقع بين عدة قبائل .

مطالب عاجلة!!!

أحمد طالب الدولة بالتدخل العاجل في قطاع التعدين ودعمه وإيقاف تعديات الأهالي على الشركات للتشجيع على الاستثمار في مجال التعدين، وتثبيت السياسات الاقتصادية من البنك المركزي، وتوفير الوقود، فتح مراكز تدريب مهني متخصصة فى أعمال التعدين علماً بأن مجال التعدين يستطيع توفير فرص عمل هائلة للمهندسين والعمال والفاقد التربوي إذا تم تأهيله، و تمديد فترة الاستكشاف للشركات بعد تعسر عدد من الشركات عن العمل وفقدت الشركات والمستثمرون رؤوس أموالهم بسبب تدهور العملة المحلية.



تريعة الحسناب.. جبل أولياء

من يطفئ عطشها؟!

الخرطوم: اليسع أحمد

يعيش سكان منطقة تريعة الحسناب (حي التقوى) بمحلية جبل أولياء حالة عطش منذ تاريخ 1/7/2020 بعد قيام أهل المنطقة بمبادرة تحسين شبكة المياه على نفقتهم الخاصة قرابة العام، وكشفوا لـ (السوداني) عن توريدهم لرسوم شبكة المياه لدى الهيئة وسلمتهم مواسير شبكة المياه التي تسلمها منهم المقاول بالموقع الذي يبلغ طوله 3 كلم ، وأكدوا بداية تنفيذ المشروع

في 15/7/2020 إلا أنه لم يكتمل إضافة لعدم مطابقته للمواصفات حسب حديث جهات الاختصاص بحيث تم تقليص أعماق الحفر الذي يتراوح مابين 30 إلى 45 سم فقط بدلاً عن 110 سم إلى 90 سم حسب قانون الحفر لهيئة المياه .

ويقول المواطن شهاب الدين محمد عبدالله من مواطني المنطقة لـ (السوداني) إن لجنة المتابعة قامت بتبليغ هيئة مياه جبل أولياء بهذا الأمر وسجلت زيارة للموقع ومعها عدد من المهندسين والمقاول وعند مطالبتنا بكشف نقاط عشوائية لتحديد أعماق الحفر رفض المقاول المشرف على عمل الخط بحجة أنه المهندس المسؤول عن العمل، ونوه إلى أنه لم تتم زيارة إلى موقع العمل من مهندسي الهيئة ومتابعة العمل بعدها رغم خطابهم لمديري هيئة مياه جبل أولياء الاثنين السابقين لكنهما لم يهتما بالأمر لنخاطب بعدهما المديرة الجديدة والتي قامت بزيارة الموقع ومعها مهندسان لتجد العمل غير مطابق لمواصفات الهيئة وأن الأعماق سطحية لا تضمن سلامة الشبكة ولاتوصِّل المياه إلى كل الحي إضافةً لعدم مطابقة اللحام للمواصفات .

توجيه إداري

وقال شهاب إن المديرة الجديدة وجهت بتعديل العمل بصورة تضمن سلامة الشبكة إلا أنه لم يكتمل العمل وحضرت في زيارة ثانية للموقع وأمرت بإحضار حفار وتعديل الأعماق على أن لا تتجاوز فترة التعديل أسبوعاً وإنجاز العمل قبل شهر رمضان ليبدأ حينها العمل ليوم واحد فقط وتوقف بسبب عدم جدية الهيئة والتهاون في تنفيذ المشروع.

وناشد شهاب جهات الاختصاص بالتدخل العاجل والاهتمام بقضيتهم ومعالجتها فوراً لحفظ كرامة وإنسانية المواطنين ومحاسبة المتورطين في تأخير وصول المياه لمنطقتهم .