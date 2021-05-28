بمبلغ 95 مليون دولار توريد (200) ألف طن سماد للموسم الصيفي

الخرطوم : فريني

التقى وزير الزراعة والغابات د. الطاهر حربي بالمدير التنفيذي لشركة زبيدة موتورز عبدالله الجريش والمفوض العام لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي ورئيس محفظة التمويل الزراعي للموسمين الشتوي والصيفي د. عبد اللطيف عثمان وبحث اللقاء تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.

أكد حربي جاهزية وزارته للتعاون مع دولة السعودية، مشيداً بالدور والمجهودات الذي تقوم بها شركة زبيدة، وقال إن وزارته على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لوصول هذه الأسمدة إلى السودان، مؤكداً على الدور الذي تقوم به الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي ورفع الإنتاج . من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة عبدالله الجريش إنهم يتطلعون للمزيد من التعاون مع السودان، وأبدى اهتمامهم بالجانب الزراعي، مشيداً بموقع السودان الجغرافي المتميز والذي يجعل منه مناخاً مناسباً للصادر إلى جانب موارده الطبيعية، وقال إن المحفظة توفر كافة متطلبات الموسمين الصيفي والشتوي لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية والأمن الغذائي .

وقال المفوض العام للجهاز الاستثماري عبداللطيف عثمان إن المحفظة بذلت مجهوداً كبيراً خلال 3 أشهر الماضية تم فيها إنجاز أكبر صفقة توريد بلغت 150 ألف طن من سماد اليوريا و50 ألف طن من سماد الداب تبلغ قيمتها 95 مليون دولار لاحتياجات الموسم الصيفي في السودان تكفي لأكثر من 11 مليون فدان ويزيد وأن الصفقة تمت بواسطة المحفظة وشركائها المستثمرين والموردين على رأسهم شركة زبيدة موتورز السعودية وحلفاؤها واستهدفت المحفظة رأس مال 200 مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج وتسعى المحفظة لاستحداث استثمارات زراعية وتوسيع ماعون التمويل الزراعي من مدخلات الإنتاج إضافة إلى توريد الآليات الزراعية ورفع الإنتاج الزراعي العام.