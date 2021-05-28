ضمن مواجهات النصف الثاني بالدوري المريخ يبحث عن التعويض أمام هلال كادوقلي اليوم

الخرطوم : السوداني

يعود المريخ لساحة التنافس بالدوري الممتاز اليوم الجمعة وذلك عندما يستضيف هلال كادوقلي ضمن مباريات الدورة الثانية، ويدخل المريخ المباراة برصيد 35 نقطة بعد أن تعثر الفريق في المباراة الماضية امام الوادي نيالا بالتعادل دون اهداف.

ويدرك ابناء المدرب الانجليزي كلارك بان المهمة امام اسود الجبال صاحب ال 10 نقطة لن تكون سهلة خاصة في ظل رغبة هلال كادوقلي في تحقيق المفاجأة والسير على خطى الوادي نيالا بايقاف مسيرة المريخ الباحث عن تأمين موقفه والمحافظة على النسخة الحالية من بطولة الدوري.

وينتظر أن يجري الانجليزي كلارك عدة تغييرات في تشكيلة الفريق اليوم حيث ينتظر أن يشارك المهاجم النيجيري توني منذ البداية بعد المستوى الفني العالي الذي قدمه في النصف الثاني من المباراة الماضية كما ينتظر أن يواصل اللاعبان سيف تيري وبكري المدينة الظهور حسب الرؤية الفنية الموضوعة من المدرب الانجليزي وينتظر أن يشهد خط الدفاع كذلك تغييرات بإراحة المدافع صلاح نمر بعد أن تعرض الى الاصابة في المباراة الماضية أمام الوادي.

وكان الانجليزي كلارك تحدث مع لاعبيه على ضرورة استدراك الأخطاء والعمل على تلافيها خلال مباراة اليوم لا سيما وان مسيرة الفريق لا تقبل الهفوات خاصة في ظل رغبة الند التقليدي الهلال في العودة الى سكة الانتصارات من جديد والصعود الى صدارة الترتيب الذي سيشهد منافسة ساخنة بين الغريمين