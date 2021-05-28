لقاء بين المسؤول الاقليمي للدوري الاسباني وممثلين لاندية الهلال والمريخ ودوري السيدات

عقد ظهر أمس بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم لقاء بين المسؤول الاقليمي للدوري الاسباني “لاليغا” خوان فوزيتش، مع ممثلين لنادي الهلال والمريخ، واندية دوري كرة القدم السوداني للسيدات، بحضور الاستاذة ميرفت حسين الصادق عضو مجلس ادارة الاتحاد، رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، ونائب رئيس السفير الاسباني في الخرطوم الفونسو اويرو.

واستعرض خوان فوزيتش خلال اللقاء اطر التعاون التي يمكن أن تحدث بين “لاليغا” ومجتمع كرة القدم في السودان للمساهمة في تطوير النشاط، وابدى استعدادهم للتعاون مع جميع الاندية.

ودارت نقاشات بين الحضور والمسؤول الاقليمي حول بعض التفاصيل الخاصة بإدارة كرة القدم والتسويق، والبث التلفزيوني وطريقة التعامل بين “لاليغا” والاتحاد الاسباني.

ويأتي اللقاء ضمن برنامج زيارة المسؤول الاقليمي الى السودان من اجل بحث سبل التعاون بين الكرة الاسبانية والسودانية في الفترة المقبلة.