حميدتي يشارك أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول

الخرطوم: السوداني

شارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كضيف شرف للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول.

ويأتي افتتاح مسجد تقسيم في إسطنبول متزامناً مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية الذي يصادف يوم 29 مايو.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عميق شكره وتقديره لمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في هذه المناسبة التي وصفها بالكبيرة لتركيا.

يُذكر أن وفداً وزارياً يرافق النائب الأول في زيارته لتركيا، يضم وزراء الزراعة والغابات، الثروة الحيوانية، الطاقة والنفط، التنمية العمرانية والطرق والجسور، والنقل، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بقيادة السفير عادل إبراهيم.