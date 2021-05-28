المريخ يهزم هلال كادُقلي بأربعة أهداف وطرد مُهاجمه الحدث الأبرز

الخرطوم: السوداني

حقق المريخ فوزاً كبيراً على ضيفه هلال كادُقلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مواجهات النصف الثاني من بطولة الدور الممتاز التي لعبت بإستاد المريخ مساء أمس الجمعة.

ويُدين المريخ بانتصاره الى كل من قائده أمير كمال، السماني الصاوي، توني والمهاجم الجزولي نوح الذين أحرزوا أهداف الأحمر في اللقاء، بينما سجل هدفي هلال كادُقلي كل من وليد حمدان من ركلة جزاء واللاعب نور الدين.

وشهدت المباراة طرد مهاجم الأحمر الجزولي نوح بعد اعتدائه على أحد لاعبي هلال كادُقلي دون كرة.

وبالنتيجة رفع المريخ رصيده الى ٣٨ نقطة، بينما بقي أسود الجبال بـ١٠ نقاط.