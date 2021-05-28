خطة لإعادة تشغيل مستشفيات الخرطوم بطاقتها القصوى

الخرطوم: السوداني

وضعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم خطة لتأهيل وصيانة المستشفيات بهدف إعادة تشغيلها بطاقتها القصوى.

وقال مدير الادارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. خالد عطا المولى في تعميم صحفي اليوم أثناء تسليم جميع المستشفيات الأجهزة والمعدات لاقسام الطوارئ ان الخطة يتم تنفيذها من خلال عدة محاور تتمثل في توفير بيئة العمل، المعينات والاجهزة على مستوى الطوارىء والعمليات والعنابر اضافة الى توفير ميزانيات التسيير وتخصيص ميزانيات منفصلة لطوارىء المستشفيات.

واعلن د. خالد عطا المولى عن اتفاق مع ادارة العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية لتأهيل وتوفير معدات جميع حوادث المستشفيات وتأهيل عدد من اقسام حوادث المستشفيات مثل مستشفيات بحري وام درمان وابراهيم مالك وتطويرها الى مراكز تدريبية لتقديم خدمة الطوارىء.