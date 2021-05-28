أردوغان يستقبل حميدتي باسطنبول ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

اسطنبول: السوداني

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد الرئيس التركي على متانة العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، داعياً إلى أهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى وقوف بلاده مع السودان لتجاوز المرحلة الحالية.

من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن تقدير الشعب السوداني للأدوار الكبيرة التي ظلت تؤديها تركيا تجاه قضايا السودان وتقدم سيادته بالشكر على الدعم التركي الكبير للسودانيين في مجالات التعليم من خلال المنح التي تقدمها للطلاب الى جانب علاج اعداد كبيرة من الحالات الحرجة، إلى جانب وقوفها ودعمها المستمر للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي يمر بها، مشيداً بجهود تركيا تجاه السودان والمنطقة خاصة في المجالات التنموية.

وقدم سيادته للرئيس التركي شرحاً عن طبيعة الأوضاع في السودان بعد التغيير، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية.