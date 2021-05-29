نجم نادي المريخ رمضان عجب يكمل مراسم زواجه

الخرطوم: السوداني

أكمل نجم نادي المريخ، الدولي، رمضان عجب، مراسم زواجه مساء أمس الجمعة، بداره في أم درمان.

وعلمت (السوداني) أن عجب قرر الاستفادة من فترة التوقف الحالية، بإكمال مراسم زواجه، بعد قرار اتحاد الكرة بحرمانه من المشاركة مع فريقه المريخ، على خلفية واقعة توقيعه على عقد سابق مع الهلال.

وشهد حفل زواج اللاعب، أهل العروسين، بجانب عدد من زملائه اللاعبين بالمريخ والمنتخب الوطني، إلى جانب بعض الأصدقاء المقربين من اللاعب.

ويُعد رمضان عجب، من اللاعبين المميزين والمنضبطين داخل وخارج الملعب، ومن الذين قدموا الكثير للمريخ والمنتخب الوطني وهو بمثابة القائد الثاني في الفرقة الحمراء من حيث الأقدمية.