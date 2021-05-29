في حضور السوباط.. الهلال يُتوّج بلقب دوري السلة والمريخ ينسحب إثر اعتداء سكرتير الاتحاد على مدربه المصري

الخرطوم: السوداني

قرر نادي المريخ، تدوين بلاغ جنائي ضد سكرتير اتحاد السلة محمد ضياء الدين، وذلك على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام نادي الهلال في نهائي دوري السلة مساء أمس (الجمعة).

وحصد الهلال لقب بطولة دوري السلة في حضور رئيسه هشام السوباط وذلك إثر انسحاب المريخ من المباراة عقب المشاجرة التي حدثت بين سكرتير اتحاد السلة، ومدرب المريخ المصري عصام السيد حسن.

ووصف عضو مجلس المريخ ومسؤول المناشط، معتصم مالك، الواقعة التي تعرض لها مدرب الفريق بالاعتداء من قبل سكرتير اتحاد السلة مؤسفة ولا تمت للرياضة بصلة.

وأشار إلى أن المدرب في الأصل كان متواجداً خارج الملعب، إلا أن الدهشة كانت كبيرة بتوجه سكرتير اتحاد السلة له والاعتداء عليه على مرأى ومسمع الجميع.

لافتاً النظر الى أن واقعة الاعتداء تم توثيقها بالفيديو وسيتم تسليمها إلى الجهات العدلية فوراً، كما أن هناك عددا من الشهود الذين أقروا الواقعة وشرعوا في الإدلاء بإفاداتهم، قاطعاً في الوقت نفسه بأن هذه ليست الواقعة الأولى لسكرتير اتحاد السلة الذي سبق وأن اعتدى على المدرب نفسه في مرة سابقة ولم نحرك إجراءات تجاهه آنذاك.

ولفت النظر الى أن النادي قرر فتح بلاغ جنائي في سكرتير اتحاد السلة، خاصةً وأنّ المدرب المصري تعرض للأذى الجسيم على خلفية الواقعة.