(السوداني) تكشف حافز سوداكال للاعبي المريخ بعد الفوز على الهلال

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن الحافز المخصص للاعبي المريخ إثر الفوز الذي حققه الفريق مؤخراً على الند التقليدي الهلال.

وبالرغم من أن بيان النادي لم يكشف على القيمة المالية للحافز المالي المسلم من قبل رئيس النادي سوداكال، إلا أن مصدراً إدارياً، أوضح بأن قيمة الحافز لم تتجاوز مبلغ الـ٥٠ ألف جنيه لكل لاعب كان ضمن قائمة الفريق التي تواجدت في المباراة المشار لها.

وأشار المصدر إلى أن لاعبي المريخ قاموا بمبادرة طيبة على حد وصفه وهي تجميع مبلغ مالي وإعطائه للاعبين الذين لم يشاركوا كحافز لهم تقديراً لمؤازرتهم وتواجدهم مع الفريق.