والي شرق دارفور يكشف لـ(السوداني) حقيقة لقائه بنافع في سجن كوبر

الخرطوم : وجدان طلحة

كشف والي ولاية شرق دارفور محمد عيسي عليوة ملابسات زيارته لسجن كوبر ولقائه بالقيادي بالنظام نافع علي نافع، وقال انه لم يكن يقصد زيارة نافع علي نافع، وكان قد قدم طلبا لزيارة نائب الرئيس السابق حسبو محمد عبدالرحمن .

وقال عليوه في تصريح لـ(السوداني) أمس، انها المرة الاولى التي يطلب فيها زيارة حسبو محمد عبدالرحمن بصفته رئيس شورى الرزيقات، قبل تعيينه والياء لشرق دارفور، واضاف ” عندما زرت السجن وجدت أن حسبو بالمحكمة، وقبل خروجي التقيت بنافع علي نافع، الراحل الزبير أحمد الحسن، عبد الرحيم محمد حسين، وكانوا ايضا في طريقهم الى المحكمة، وتبادلنا السلام وطلبت منهم أن يبلغوا سلامي لحسبو، مؤكدا أن اللقاء كان عاديا ولم يكن اجتماعا كما يُروج البعض .

واوضح والي شرق دارفور، انه رئيس شورى الرزيقات بالتالي يعمل على حل المشاكل والنزاعات وقضايا اخرى ،وهذا الامر جعله يلتقي ببعض قادة النظام البائد. واضاف ” الظروف تجبرنا أن نكون معهم في القضايا المتعلقة بالرزيقات او بالولاية فقط”، مؤكدا انه لم يطلب زيارة ثانية لحسبو .

وكان قد تم تسريب خطاب (سري للغاية)، اشار الى أن مقرر لجنة التحقيق في انقلاب الانقاذ وكيل النيابة أحمد الحلا صادق بتاريخ 2-4-2020م على زيارة اشخاص من رموز النظام السابق للدكتور نافع علي نافع وهم (عبد الحميد موسى كاشا، عبد الله علي مسار ،عبد الله صافي النور، محمد إبراهيم عبد الله عبد الرحيم أحمد موسى، محمد بريمة حسب النبي محمد عيسى عليوة)، منوها الى أن الزيارة بمكتب مدير السجن لمدة نصف ساعة .

وبحسب الخطاب صادق الحلا على زيارة (25) شخصا دون تحديد اسماء الزوار بتاريخ 3-2-2020م، وصادق على زيارة (14) شخصا للواء الطيب ابراهيم محمد خير، وقد قامت ادارة السجن رغم تحفظها على الطريقة بتنفيذ توجيهات النيابة .