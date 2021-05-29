(الأشقاء): معالجة الحكومة للمبادرة الإماراتية متعجلة

الخرطوم: السوداني

وصف رئيس حزب الأشقاء، عادل إبراهيم حمد، معالجة الحكومة للمبادرة الإماراتية بالمتعجلة، و عبّر عن خشيته من ضياع فرصة عظيمة على السودان الذي يعاني من اختناق اقتصادي تجعله أقرب إلى القبول المبدئي للمبادرة ثم المطالبة بعرض أفضل يتناسب مع المنافع التي تعود على الإمارات من استثماراتها في المنطقة، وعاب عادل حمد، على الحكومة عدم اعتبارها بتجارب سابقة أضاع فيها السودان فرصاً عظيمة بسبب حملات سياسية أو إعلامية كما حدث مع المعونة الأمريكية في الديمقراطية الأولى ومحطة الأقمار الصناعية في الديمقراطية الثانية.

ونبه رئيس الأشقاء إلى إيجابية منسية في المبادرة الإماراتية هي تصحيح تنميط البطولة المتمثل في التصعيد الحربي والفتوحات، ونقله إلى التنمية وانتشال دول المنطقة الهشّة وشعوبها من حالة الفقر والبؤس.