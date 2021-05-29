خمس روايات سودانية في أرفف مكتبة فرنسية عامة

الخرطوم(سونا)

في ظل انفتاحه المطرد على العالم، قررت مكتبة (Couronnes) الفرنسية وضع (5) روايات سودانية ضمن مقترحات القراءة للمكتبة، و(Couronnes)، إحدى مكتبات باريس العامة المهتمة بالأدب العربي. والروايات السودانية المقترحة للقراءة هي (جزء مؤلم من حكاية) للروائي أمير تاج السر، و(سماهاني) للروائي عبد العزيز بركة ساكن، و(الخريف يأتي مع صفاء) للروائي أحمد الملك، و(المُترجمة) للروائية ليلى أبو العلا، و(صنعاء القاهرة الخرطوم) للروائية تسنيم طه. وسبق أن قررت وزارة التربية الفرنسية تضمين رواية (الغرق – حكايات القهر والونس) لحمور زيادة، و(رواية مسيح دارفور) للروائي عبدالعزيز بركة ساكن، في برنامج التبريز للجامعات الفرنسية، ليكون ضمن دراسات طلاب العام الدراسي 2022 – 2023.