مبادرة لدعم الحركة الثقافية والفكرية بمدينة كادقلي

كادوقلي (سونا)

تنطلق بمركز شباب كادوقلي، في السادس من يونيو المقبل، مبادرة من مجموعة من أبناء مدينة كادوقلي، فعالية دعم الحركة الثقافية والفكرية بالمدينة، بإنشاء مكتبة ثقافية عامة تحت شعار “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”.

وتنتظم في المبادرة التي وصفها جوهر إبراهيم بأنها لا تنتمي لأي اتجاه سياسي أو أيديولوجي، لجان المقاومة بكادوقلي، وتحتوي الفعالية على معرض كتاب، رسم جداريات، وشعراء، عرض أفلام، دراسات نقدية ورش للقصة القصيرة.

ويؤمن القائمون بالمبادرة، بالتحول الذي يشهده السودان بعد الثورة من الناحية السياسية، وأنه لا بد أن يتبعه تحول ثقافي وفكري لإنتاج مجتمع واعٍ من كل النواحي الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية لكي تكتمل الثورة من كُل جوانبها.

كما جاء في دعوة المبادرة على فيسبوك، وأيضاً: “لا يمكن أن تحقق الثورة مبتغاها دون أن تتبعها ثورة الثقافية لتغيير عقلية المجتمع وتعديل سلوكه الذي صنعه نظام الجبهة الإسلامية، وتمخض المجتمع من قتل وخطاب كراهية وجهل والعقلية الجهادية القائمة على قتل الآخر المختلف، وخلق ذهن لا يقوم على العنف والاقتتال”.

وتسعى المبادرة إلى إبراز المنتوجات الثقافية من الألعاب الشعبية والأغاني التراثية ومناهضة السخرية من الثقافات الإفريقية التي تعرضت – وفقاً للمجموعة – لمحاولة تذويبها فيما يسمى بالمشروع الحضاري الإسلامي الذي خلق صراع الثقافات المختلفة في منطقة كادوقلي التي تتمتع بالتنوع الثقافي والديني والإثني والطبيعي. ودعت المبادرة للتبرع بالكتب خلال الفعالية لصالح مكتبة كادوقلي.