مدرب الهلال يتخذ قرارًا بشأن فريق الشباب

اتخذ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للهلال السوداني، قرارا بشأن فريق الشباب بالنادي الأزرق، عقب الهزيمة أمام غريمه المريخ في الدوري الممتاز.

والتقى فورموسينيو بالجهازين الفني والإداري لفريق الشباب، وتابع جزءا من التدريب، وقال لأعضاء الجهازين إنه قرر خوض مباراة ثابتة مع الفريق، في اليوم التالي لمباراة فريق الهلال الأول بالدوري السوداني الممتاز، وذلك انطلاقا من الشهر الجديد (يونيو).

وبحسب المدرب العام لفريق شباب الهلال، فإن فورموسينيو قال إنه يريد رفع مستوى اللاعبين البدلاء، الذين لم يشاركوا في المباراة الرسمية، إلى جانب استكشاف المزيد من اللاعبين الشباب، لتوسيع ماعون المشاركة مع الفريق الأول، حيث تقضي لائحة الدوري بضرورة مشاركة لاعبين شابين.

يذكر أن ريكاردو فورموسينيو، كان قد وقف على تدريب فريق الشباب بالهلال، يوم الأحد الماضي، في استاد الجوهرة الزرقاء.