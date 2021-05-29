مقتل (8) وجرح آخرين وحرق مقار للمخابرات والشرطة والنيابة والضرائب والزكاة بغرب دارفور

نيالا: محجوب حسون

تسبّب مقتل تاجر بسوق فوبرنقا بولاية غرب دارفور بعد إطلاق الرصاص عليه من مجهولين أمس، في أحداث عنف وتخريب شهدتها المدينة، التي تبعد حوالي أكثر من (100) كلم من حاضرة الولاية الجنينة أدّت لوفاة (8) أشخاص وجرح آخرين.

وقالت مصادر مطلعة من فوبرنقا لـ(السوداني) إن المواطنين خرجوا في تظاهرات واسعة تستنكر عدم القبض على الجُناة، فيما تحرّكت القوات المشتركة لمُلاحقة الجُناة، بينما قام المواطنون الغاضبون بحرق مقر المحلية ومكتب المدير التنفيذي ومكاتب جهاز المخابرات العامة والشرطة والنيابة العامة وتخريب المستشفى ونهب الأموال من بنك النيل وحرق مكاتب الزكاة والضرائب وحرق أجزاء من سوق المدينة.

في وقتٍ، طالب التجار، حكومة الولاية ببسط هيبتها والقبض على المُجرمين.