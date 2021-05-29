مركزي المؤتمر السوداني يُجدِّد التزام الحزب بدعم الفترة الانتقالية ويُشيد بجُهُود طرفي التفاوض في جوبا

الخرطوم: السوداني

عقد المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، جلساته الدورية أمس واليوم، وجَدّدَ المُجتمعون التزام الحزب بموقفه الثابت الداعم للفترة الانتقالية وصولاً لإتمام عملية التحوُّل الديمقراطي، كما أشادوا بالجُهُود التي يبذلها طرفا التفاوض من الجانبين الحكومي والرفاق في الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بهدف إحداث اختراقات ملموسة تفضي لسلامٍ شاملٍ مُستدامٍ يُعالج عُمق المشكلات التاريخية وتعقيداتها بشفافية وإرادة حقيقية.

وقال نور الدين بابكر، الناطق الرسمي باسم الحزب في بيان صحفي، إن الجلسات عُقدت برئاسة عبد القيوم عوض السيد، بحضور عمر الدقير رئيس الحزب، وفي مُستهل الاجتماع ترحّم المُجتمعون على شهداء أحداث 29 رمضان المنصرم وعلى جميع شهداء الشعب السوداني، ثم جَرَى في متن الجلسات تقييم أداء الأجهزة والهياكل التنفيذية للحزب، وتمّ الاستماع لتقارير الأمانات المُختلفة.