إلقاء القبض على نجل علي عثمان محمد طه

الخرطوم: مونتي كاروو

ألقت لجنة إزالة التمكين اليوم، القبض على، محمد علي عثمان محمد طه (26 عاماً)، ابن علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق لعمر البشير، وإودعته حراساتها.

وعلمت “مونتي كاروو” إن إلقاء القبض على نجل علي عثمان؛ متعلق بإخلاء منزل الأسرة بحي المنشية بالخرطوم، الذي كانت قد صادرته لجنة إزالة التمكين في يوليو من العام الماضي، وقدرت اللجنة تكلفة تشييده بستة ملايين دولار.

وقالت لجنة إزالة التمكين، في مؤتمر صحفي سابق، إن المنزل الواقع بضاحية المنشية بالخرطوم، تم تشييده بواسطة جهاز الأمن والمخابرات لصالح علي عثمان محمد طه، واستؤجر منه، ليخصص كسكن لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها فيصل حسن ابراهيم.

وقررت استرداد المنزل ومعه منزل آخر وعدد من الأراضي السكنية والزراعية، التي تخص علي عثمان.

وبحسب مصدر مقرب من أسرة علي عثمان، فإن لجنة إزالة التمكين أرسلت للأسرة أمر تكليف بالحضور من غير تاريخ (تحصلت مونتي كاروو على نسخة منه)، وطلبوا منهم تقديم استئناف خلال أسبوع لإخلاء المنزل.