المركزي يوضح المقصود حول ما راج بشأن تغيير تركيبة العملة

الخرطوم: السوداني

نفى بنك السودان المركزي ماتناقلته بعض وسائل الإعلام بناء على المؤتمر الصحفي لمزادات النقد الأجنبي الخميس الماضي السابع والعشرون من مايو الجارى بأن بنك السودان بصدد مراجعة تركيبة فئات العملة مما أدى إلى تكهنات تغيير أو تبديل العملة وهذا ليس صحيحاً.

ولفت البنك إلى أن المقصود هو توفير فئات العملة المختلفة، مشيراً الى الشكوى من بعض شرائح المجتمع من فئات العملة الصغيرة وعدم توفر الفئات الكبيرة بشكل متناسب، لافتاً الى ان البنك المركزي يهدف الى توفير العملة الورقية (البنكنوت) لكافة الفئات ولكل البنوك والصرافات.