تفعيل امتيازات جذب الاستثمار بقري الحرة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أجازت لجنة الاستثمار الصناعي بمنطقة قري الحرة أربعة مصانع جديدة فى مجالات متنوعة للعمل بالمنطقة الحرة. وقال مدير منطقة قري الحرة، محمد مهدي شرفي، في تصريح صحفي أمس، إن اللجنة اجتمعت مؤخراً وأجازت المصانع، واعتبر الخطوة تأكيداً على اهتمام المنطقة الحرة بالقطاع الصناعي، خاصة وأن البلاد تشهد اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ونوه شرفي، لتفعيل عدد من الامتيازات التي سيكون لها أثر كبير فى جذب الاستثمارات، وأضاف: هذه الامتيازات تتمثل في إعفاءات لعدد من الرسوم وإعطاء المستثمر الصناعي فترة سماح لإنشاء المشروع، مع تخفيض سعر المتر المربع للاستثمار الصناعي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تصب فى مصلحة القطاع الصناعي، موضحاً أن اهتمام المنطقة الحرة بالنشاط الصناعي، يأتي على خلفية ما يلعبه هذا النشاط من تطوير للصناعة في البلاد وجلب التكنلوجيا والاستفادة من المواد الخام المحلية كقيمة مضافة للمنتج النهائي , لافتاً إلى وجود العديد من المصانع تتبع لكبريات الشركات العاملة بالبلاد فضلاً عن الشركات الأجنبية، مؤكداً أن منطقة قري الحرة تعد من أهم الأوعية الاستثمارية لما في مجال التجارة والاستيراد والتصدير والصناعة والخدمات مشيراً إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة للمعاملات، لتسهيل إجراءات للمستثمر المحلي والاجنبي.