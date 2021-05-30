زراعة (3) ملايين فدان بصيفي النيل الأبيض

الخرطوم: سونا

بدأت وزارة الإنتاج بالنيل الأبيض ، إعداد خطة لزراعة (3) ملايين فدان للموسم الصيفي القادم سيتم زراعة 80% منها ذرة بانواعها المختلفة وبقية المساحة سيتم زراعتها بالسمسم ، الفول السوداني ،الدخن ، حب البطيخ ، الأعلاف والخضروات .

وأشارت مديرعام الوزارة المهندس السمحة أحمد لتكوين لجنة عليا للإعداد للموسم الصيفى برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة مدير عام وزارة الإنتاج .

وأضافت بأن ولاية النيل الابيض استلمت 175 ألف جالون جازولين تم توزيع 140 ألف جالون منها للقطاع المطري الآلي و20 ألف جالون للقطاع المروي جنوبي الولاية.

وقالت إن الوزارة قامت بتوزيع جميع المنشورات الخاصة بالسياسة التمويلية التي صدرت من البنك الزراعي لجميع القطاعات الزراعية، معلنة عن جاهزية التقاوي الخاصة بصغار المزارعين للترحيل للولاية ليتم توزيعها عليهم .

وأوضحت بان اللجنة الفنية للموسم الزراعي ستقوم خلال الأيام القادمة بزيارات للمشاريع المقترح زراعتها لهذا الموسم للوقوف على استعداد المزارعين من حيث تطهير الحفائر وتأهيل البيارات وفتح القنوات .