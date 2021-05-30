البحث عن كلوسة.. تقريب الإطار والصورة

تعرضنا بشيء من التفصيل والتبيان في مقالنا السابق لظاهرة (الكلوسة) التي قطعاً ليست وقفاً على منطقة جغرافية معينة أو حيز زماني معين وبالتالي فهي كظاهرة أدّعى بالمقايسة والمقاربة باعتبارها نابعة من سلوك بشر توفرت لها الظروف والدوافع لتنمو وتتمدد، وهي تلامس وتطابق بعض السلوكيات التي يفرزها الاجتماع البشري هنا وهناك وفي مختلف مجالات الحياة، فالكلوسة في بعض تمحوراتها وتعاطيها مع الحياة تكون أسيرة لماض يستعصى على النسيان والتجاوز، تتعهده بالرعاية والحب وتدافع عنه بكل غالٍ ونفيس إن استدعى الأمر ذلك، الماضي الذي كانت فيه كلوسة جملية وصاحبة الكلمة العليا وهي معشوقة الجماهير ووحي خيال المبدعين والشعراء بالذات الشباب منهم، والكل يسعى للتقرب إليها وطلب ودها ويكون رهن إشارتها وهي سعيدة قطعاً أن ينصب الاهتمام حولها (ويحوم) حولها الباحثون عن الجمال والعشاق من كل حدب وصوب ولا يجدون منها إلا الصدود والتعالي وهي سادرة في غيها تصادر حتى حديث المجالس لصالحها، وهي في هذه الغفلة يموت فيها رويداً رويداً الإحساس بالزمن ويغيب عن ناظريها ووعيها الحمل المثقل من المستجدات التي تطرحها الحياة في وجه الزمن وتخلق نوعاً من التنافس الذي لا تمتلك الكلوسة آلياته وأدواته ولا تعرف خطابه ولا طرائق تفكيره، وحتماً ستأتي اللحظة الفاصلة تلحظ فيها الكلوسة انفضاض السامر ودورة الحياة، تتغير حولها الأشياء والأشخاص بسرعة البرق وتقترب الكلوسة من حياض حكمتنا العتيقة (زمانك فات وغنايك مات) وهنا تحديداً وعند هذه المحطة تتداعى في كلوسة (النبضة العنيدة) التي تجادل المشهد ولا تقتنع بالتغيير وتبدأ في الهذيان وتتبرج البذاءة بكل قبحها وتناجي المشهد (من أنتم – أنتم جرذان) في مواجهة التيار القوي الذي يقتلع كل شيء في مساره، مواجهته بأدوات صدئة أكل عليها الدهر وشرب، فتعود كلوسة بذات العناد لصف الفتيات وتشبك يديها مع تلك الحسناء تخضع ذات الأدوات للتجريب وتحاول بكل ما أوتيت من قوة لتغيير الزمان وإيقاف عجلاته من الدوران إلا في إطاره وفلكه، ولا تعبأ كلوسة بالفشل ولا تؤمن به بل تكرر الظهور والإطلالة حتى وإن جدبت نظرات الشباب إليها في حفلات الأفراح وانصرف الناس كلياً، إلا أن كلوسة لا تمل المحاولة تحملها إلى ذلك قناعة غريبة، أنكم ما خلقتم إلا من أجلي ومن أجل التأمل في جمالي الذي لا ينضب ولا يشيخ وإن كنت قد فقدت الصلاحية وكل مسحة جمال فلا تشيحوا وجوهكم عني