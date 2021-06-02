بعد نشر قصتها طلبات الزواج تنهال على الفتاة التي اتهمت والدها باغتصابها

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

انهالت طلبات الزواج على الفتاة (أ) التي اتهمت والدها باغتصابها عدة مرات تحت التهديد -حسب قولها- وذلك بعد الحوار الذي أجري معها ووجد تداولاً وتعاطفاً من الكثيرين.

حيث أعلن عدد من الشباب رغبتهم في الزواج من الفتاة بصورة جادة وأبلغوا الصحيفة بذلك، مشيرين إلى أن الفتاة ليس لها ذنب فيما حدث لها وهي ضحية، مؤكدين بأنهم يريدون لها السترة وحمايتها من أذى الناس.

ليقوم بعضهم بإرسال تعريف كامل عن أنفسهم (السكن والعمل) مع إرفاق صورة شخصية لهم ورقم الهاتف.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحوار بصورة مكثفة وظهرت مجموعة من التعليقات التي تريد الاقتران بالفتاة على سنة الله.

الجدير بالذكر أن الفتاة تنتظر غداً جلسة النطق بالحكم في قضيتها ضد والدها بمحكمة كوستي.