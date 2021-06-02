علم الدين حامد يحتفل بالعيد 81 للاذاعة على طريقته الخاصة

الخرطوم:كوكتيل

دخل الإعلامي والإذاعي الرائد علم الدين حامد استديوهات الإذاعة القومية لتسجيل مجموعة من البرامج الإذاعية وإعادة بث باقة من برامجه الخالدة الموجودة بمكتبه الإذاعة الصوتية.

وكشف علم الدين في حديثه أنه يشارك في احتفالات الإذاعة بعيدها الـ 81 على طريقته الخاصة من خلال اختيار حلقات خاصة من برامجه المسموعة والتي شاركه فيها عدد من نجوم الإذاعة السودانية هنا أم درمان.

وشدد حامد على ضرورة الاستفادة من خبرات رواد العمل الإذاعي الذين أفنوا شبابهم عطاءً بين استديوهات هنا أم درمان وتخليداً لذكرى من رحلوا منهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإذاعة و الإعلام السوداني والعربي.

فيما طالب الأجيال الجديدة في العمل الإذاعي بالاهتمام بالتدريب، موضحاً أن المذيع هو واجهة هنا أم درمان الصرح الإعلامي الأول مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الإذاعة في مجال تدريب الكوادر الفنية والإذاعية بالمبادرة التي قادها محمد عبد الكريم عبد الله مدير الإذاعة في تجديد الخارطة البرامجية وإنتاج باقة من الأعمال الدرامية الإذاعية خلال هذا العام.