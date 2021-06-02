ضمن جولات الأسبوع الـ ١٧ بالدوري المريخ يبحث عن تأمين الصدارة أمام السوكرتا

الخرطوم : السوداني

يواصل المريخ الظهور في بطولة الدوري الممتاز وذلك عندما يستضيف حي العرب بورتسودان ضمن مباريات الجولة ١٧ من المنافسة.

ويدخل المريخ المباراة بأفضلية كبيرة بعد أن تمكن من تحقيق نصر كبير في اللقاء الماضي أمام هلال كادوقلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وينتظر أن يدفع الإنجليزي كلارك بتشكيلة جديدة في مباراة اليوم بحثاً عن أفضل الخيارات لتحقيق نتيجة مريحة والاستمرار في مشوار النتائج الإيجابية ببطولة الدوري.

ويتصدر المريخ روليت البطولة برصيد ٣٨ نقطة، واحتدمت المنافسة بين الغريمين عن المركز الأول.

ويفقد المريخ في مباراة الليلة أمام حي العرب مهاجمه الجزولي نوح بعد أن تعرض الأخير للطرد في المباراة الماضية، بينما يأمل السوكرتا تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة الماضية الكبيرة أمام الهلال.