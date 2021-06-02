بريطانيا تسمي رسميًا “لويس والكر” قائماً بالأعمال في السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت السفارة البريطانية بالخرطوم، عن تعيين لويس والكر في منصب القائم بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم خلفاً لجوليان رايلي، موضحة أنها بدأت مهام عملها يوم أمس الثلاثاء.

وقالت والكر بحسب تعميم صحفي اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستواصل دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية للحكومة الانتقالية، وجهود تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، ومفاوضات “المرحلة الثانية” مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور”.

وشغلت والكر قبل تعيينها في منصب القائم بالأعمال، منصب مدير إدارة التنمية في السفارة البريطانية، حيث قادت الجهود الإنسانية والإنمائية للمملكة المتحدة في السودان.

كما شغلت في السابق، منصب رئيس المكتب القطري في اليمن لإدارة التنمية الدولية البريطانية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، وعملت أيضًا في باكستان وأفغانستان.