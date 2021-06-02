مدير مستشفى شهير: وزارة الصحة تتلاعب بمُستقبل مهنة الطب

الخرطوم: السوداني

قال مدير مستشفى أسنان الخرطوم، د. يس السباعي، إن وزارة الصحة تتلاعب بمُستقبل مهنة طب الأسنان لتنصلها عن اتفاقيات سابقة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعهّدت في 31 مارس الفائت، بتوفير معينات ومعدات الأسنان للتديب، إضافة إلى الموافقة على وظائف جديدة تم التصديق لها في الميزانية.

وأضاف: “تفاجأنا قبل يومين بتنصل وزارة الصحة عن تعهدها واتفاقها، حاليًا لا توجد وظائف للاختصاصيين ومعدات الأسنان غير جاهزة للعمل”.

واعتبر السباعي، توزيع أطباء الامتياز دون توفير أماكن التدريب بمثابة “فضيحة”، تتطلب محاسبة المقصرين من الوزير وحتى أصغر موظف.

وأعلن، عن استعداده لتدريب أطباء الامتياز في مستشفى الخرطوم للأسنان، شريطة أن توفر وزارة الصحة معينات التدريب.

وقال السباعي، إن توزيع أطباء الامتياز على المستشفيات قصدت منه وزارة الصحة التنصل عن مسؤوليتها و”ترك اللوم علينا والتقصير مننا نحن وإدارة الأسنان ولاية الخرطوم”.