قمة مباريات الجولة الهلال ينازل ملوك الشمال في صراع الظهور بالكونفيدرالية والأبطال

الخرطوم: السوداني

يعود الهلال مساء اليوم لساحة التنافس المحلي في بطولة الدوري الممتاز، وذلك حينما يستقبل عند الساعة السابعة مساء في ملعبه بأمدرمان فريق الأهلي مروي ضمن قمة مباريات الجولة بالدوري الممتاز، ويتطلع الأزرق لتحقيق الانتصار اليوم لمطاردة المريخ في الصدارة حيث يمتلك الفريق (37) نقطة في المركز الثاني في روليت ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وتأتي مباراة اليوم بعد ساعات قليلة من تعديلات عديدة أجراها هشام السوباط لتصحيح الأوضاع داخل نادي الهلال الذي يدخل مباراة اليوم في قمة الروح المعنوية بعد الفوز على حي العرب بورتسودان في الجولة الماضية برباعية، ويتوقع أن تشهد توليفة ريكاردو فورموسينهو تعديلات عن تلك التي خاضت اللقاء الأخير، حيث يطمح الجهاز الفني للهلال في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لبعض اللاعبين الذين يتوقع أن يمنحهم الجهاز الفني الفرصة خلال مباراة اليوم، حيث يتوقع أن تختلف التشكيلة في مباراة اليوم بنسبة كبيرة عن تلك التي خاضت اللقاء الأخير أمام حي العرب بورتسودان.

بينما يراهن الجهاز الفني للأهلي مروي على عناصر الخبرة الموجودة في صفوف الفريق القادم من الولاية الشمالية والطامح لتحقيق مركز مؤهل للكونفيدرالية حيث يمتلك الفريق حاليا (27) نقطة في المركز الثالث خلف القمة ويراهن ملوك الشمال على خبرة عدد من اللاعبين في طليعة هذه الأسماء الحارس السابق للهلال أحمد بيتر وود أبوك وغيرهم من اللاعبين.