السوباط يجتمع بالبرتغالي فورموسينهو ويستفسر عن وضعية الأزرق

عقد رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال هشام السوباط بمكتبه بالخرطوم، اجتماعاً مع أعضاء الطاقم الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينهو، بحضور الفريق السر أحمد عمر، الأمين العام للنادي، ونائبه الأستاذ إسماعيل عثمان، والأستاذ نزار عوض مالك، عضو لجنة التطبيع.

وقدم المدير الفني تنويراً شاملاً خلال الاجتماع حول الفترة السابقة، خاصة مباراة القمة الأخيرة، كما طرح البرتغالي تصوره للمرحلة المقبلة، والذي لاقى القبول من قبل رئيس اللجنة والأمانة العامة.

واستمع الجهاز الفنى لملاحظات الرئيس والأعضاء، ورد على جميع الاستفسارات، كما أبدى المدير الفني ارتياحه الكامل للتعاون وتوفير مطلوباته الفنية وجدد الثقة فى لعيبته، وتعهد ببذل أقصى جهد لإسعاد القاعدة الهلالية.

وفى ختام اللقاء تم التعارف بين المدير الفني ومدير دائرة الكرة المهندس إبراهيم سليمان، ومدير قطاع الشباب الكابتن عماد خوجلي.