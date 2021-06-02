الأمانة العامة للهلال تلتقي العليقي.. سليمان وخوجلي

عقد الفريق السر أحمد عمر الأمين العام لنادي الهلال، ونائبه الأستاذ إسماعيل عثمان، وبحضور الأستاذ نزار عوض مالك، نائب رئيس القطاع الرياضي السابق وعضو لجنة التطبيع، عقدوا اجتماعاً مع الأستاذ محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس القطاع الرياضي، والمهندس إبراهيم سليمان مدير دائرة الكرة، والكابتن عماد خوجلي رئيس قطاع الشباب، وذلك بمكتب رئيس النادي.

وقدمت الأمانة العامة، التهنئة للأسماء الجديدة بمناسبة الانضمام للنادي، وتمنت لهم التوفيق في التكاليف، كما تم تسليمهم مهامهم، وتوضيح كافة الشؤون المتعلقة بسير العمل.