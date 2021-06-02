حمدوك: الأزمة التي نعيشها سياسية بالدرجة الأولى

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه، وفدا من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح صحفي أنّ اللقاء كان مثمراً وجاداً، أتاح الفرصة لمناقشة الراهن السياسي وتحديات الانتقال الديمقراطي، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس، مبيناً أن اللقاء تناول بالتفصيل طبيعة الأزمة، مؤكداً أنها أزمة سياسية بالدرجة الأولى تتطلب تضافر الجهود والتعامل بكل الجدية والشفافية في القضايا والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية وضرورة الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير وضرورة فتح نقاش واسع وسط كل المكونات لتحصين هذا الانتقال، وأضاف: “شعبنا ينتظر منّا ذلك”.

وقال د. حمدوك، إن اللقاء شكّل فرصة طيبة، حيث تم خلاله التوافق على ضرورة تطوير ميثاق الحرية والتغيير ليشمل ما اُستجد من قضايا وليعالج مُجمل التحديات بفهم ضرورة التوافق مرةً أخرى على برنامج يُوحِّد شركاء الفترة الانتقالية كحد أدنى، ويقود هذه البلاد إلى بر الأمان للوصول إلى ديمقراطية مستدامة ترضي طموحات الشعب السوداني.

وأوضح القيادي بالحرية والتغيير د. كمال بولاد، أن اللقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار وحدة جمع الصف، واستكمالاً للقاءات التي بدأتها الحرية والتغيير مع كافة أطراف المرحلة الانتقالية، وأيضاً استكمالاً للمُناقشات الشفافة حول مهام المرحلة الانتقالية، مبيناً أنّ اللقاء كان طيباً وممتازاً، تمّت خلاله مُناقشة عدة قضايا، على رأسها معاش الناس بالتفصيل، مشيراً الى أن رئيس الوزراء قدم الكثير من القضايا المتعلقة بحلحلة هذه المشاكل في مناخ شفاف جداً، مضيفاً أن اللقاء ناقش أيضاً كيفية وحدة قوى الثورة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وقال د. بولاد إن اللقاء ركّز على أهمية وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، وناقش كذلك كافة التحديات الماثلة، مُؤكِّداً مواصلة هذه اللقاءات لمُقابلة كافة ركائز المرحلة الانتقالية للعبور الى نهايات المرحلة الانتقالية بأمان.

من جانبه، أوضح القيادي بالحرية والتغيير، رئيس حزب الأمة القومي المكلف، اللواء فضل الله برمة ناصر، أنه دار نقاشٌ وطنيٌّ خلال اللقاء، تناول كل قضايا الواقع الراهن في السودان بشفافية وإخلاص وروح وطنية وتعاون وتحمُّل كامل للمسؤولية، مبيناً أن اللقاء تناول قضايا معيشة الناس والخدمات والأمن والاستقرار، مشيراً إلى تطابُق الرؤى في كيفية العمل مع بعض وكيفية المسيرة الجماعية لتحقيق مهام المرحلة الانتقالية.

وقال رئيس حزب الأمة القومي، إن رئيس مجلس الوزراء شدّد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الكلمة وجمع الصف لتحقيق مهام هذه المرحلة العصيبة، وكشف د. فضل الله برمة عن ميثاق جديد لتوحيد كلمة الحرية والتغيير وكل مؤسسات الفترة الانتقالية للتصدي لكل التحديات التي تُواجه المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن اللقاء خرج بعزم أكيد وتعاون صادق بأن قضايا الوطن والمواطن في حدقات العيون.