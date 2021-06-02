جريمة قتل بشعة بالخرطوم.. مقتل طبيب ووالدته وتقييدهما بالحبال

الخرطوم: محمد أزهري

قتل مجهولين طبيب ووالدته وقيدوهما بالحبال داخل منزلهما بحي العمارات؛ شرق الخرطوم.

وعثرت شرطة الدرجة الأولى على جثتيهما اليوم الأربعاء، بعد أن فاحت رائحة من المبنى، الواقع بشارع 51.

وتلقت الشرطة صباح اليوم بلاغاً من أصدقاء الطبيب مجدي أحمد الرشيد، إختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، لإختفائه منذ أيام، وعند وصول قوة من الشرطة إلى المبنى اشتمت رائحة غير طبيعية، استدعت لتحطيم البوابة، ومن ثم عثرت على جثته شبه متحللة ومقيد بالحبال، فيما عثرت على والدته في طابق آخر مقتولة ومقيدة أيضاً.

ودونت شرطة الدرجة الأولى بلاغاً بالقتل العمد ضد مجهول، وكثفت بحثها على الجناة، وكشفت مصادر رفيعة لـ(السوداني) عن أن الشرطة أمسكت بخيوط مهمة قد تقودها لكشف الجريمة في وقت قريب.