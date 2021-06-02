توضيح للسفارة السودانية بالرياض بشأن المعاملات القنصلية للمغتربين بالسعودية

الخرطوم: السوداني

أصدرت السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية -الرياض- توضيحاً اليوم الأربعاء، بشأن المعاملات القنصلية للسودانيين المقيمين بالمملكة، اعلنت فيه عن تمديد ساعات العمل في القسم القنصلي لمقابلة الحالات الطارئة وكذلك تقديم بداية العمل صباحاً لمعالجة أكبر عدد ممكن من طلبات إصدار الجواز الإلكتروني.

وابدت أسفها للظروف الطارئة التي تحدث أحياناً مثل تعطل خدمات الشبكة من الخرطوم وهي ظروف خارجة عن إرادتها ينتج عنها توقف العمل لبعض الوقت.

وفيما يلي (نص التوضيح).

توضيح

ترجو سفارة جمهورية السودان بالرياض، ووفاءاً لرعاياها بتسهيل المعاملات القنصلية، ونظراً للحاجة الملحة للعديد من الرعايا لتجديد جوازاتهم الإلكترونية، قد شرعت في مواصلة العمل بالقسم القنصلي حتى ساعات متأخرة من اليوم (العاشرة مساءً) والعمل يوم السبت إسبوعياً لمقابلة الحالات الطارئة وكذلك تقديم بداية العمل صباحاً لمعالجة أكبر عدد ممكن من طلبات إصدار الجواز الإلكتروني.

كما ترجو السفارة تذكير رعاياها بالظروف الطارئة التي تحدث أحياناً مثل تعطل خدمات الشبكة من الخرطوم وهي ظروف خارجة عن الإرادة ينتج عنها توقف العمل لبعض الوقت الأمر الذي تسعى السفارة للتغلب عليه بزيادة ساعات العمل.

ترجو السفارة من جميع رعاياها تفهم ذلك وسوف تسعى بكل السبل حتى تكون عوناً لهم.

كما ترجو السفارة الطلب من رعاياها السعي للحصول على الخدمة من القسم القنصلي مباشرة كحق أصيل وعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة (الكدادين) الذين يسعون بشتى السبل لعرض خدماتهم بمقابل مالي مما يرهق المواطن مالياً.

علماً بأن السفارة لا تتسامح مع هذه الظواهر السالبة وتتعامل فقط مع صاحب المعاملة شخصياً وإذا دعى الأمر سوف تقوم بإبتعاث مندوب عنها لصاحب المعاملة في موقعه.

إن السفارة وهي توضح هذه الحقائق لرعاياها المحترمين، تتقدم بخالص شكرها وتقديرها لتفهمهم لهذا الوضع الطاريء وتلتمس من جميع الرعايا الإلتزام بمراعاة وتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرتها السلطات الصحية بالمملكة الشقيقة.

02 يونيو 2021م