الجيش يغلق محيط القيادة العامة في ذكرى (فض الإعتصام)

يصادف اليوم ٣ يونيو ذكرى فض اعتصام القيادة العامة، الذي وصفه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أمس، بانه حدث اجرامي كانت وراؤه يد غدر امتدت لتطال عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين

الخرطوم: السوداني

أغلقت وحدات من الجيش، جميع الطرق المؤدية لمقار القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويصادف اليوم ٣ يونيو ذكرى فض اعتصام القيادة العامة، الذي وصفه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أمس، بانه حدث اجرامي كانت وراؤه يد غدر امتدت لتطال عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين.

وشبه د. حمدوك ذلك الحدث بالجريمة والجرح الذي لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته فيهم.

وكان الإعلام العسكري، قد نوه في منشور له ليل أمس، جميع المواطنين الإبتعاد عن حرم القيادة العامة، وأعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية اليها اعتباراً من صباح الخميس الموافق ٣ يونيو ٢٠٢١م.

من جانبه؛ أكد النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، أن حق المواكب والتظاهرات السلمية مكفول بموجب الوثيقة الدستورية. وأشار إلى ان النيابة العامة كلفت عدد (٢٠) وكيل نيابة من مستويات درجات عليا، لحماية موكب العدالة المقرر اليوم الخميس.