سخونة الأجواء وقطوعات الكهرباء ترفع أسعار الثلج

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

ارتفعت أسعار الثلج بصورة لافتة في عدد من أكشاك بيع الثلج بسوق الكلاكلة اللفة وسوق ستة بالحاج يوسف، حيث بلغ سعر اللوح الواحد ألف ومائتي جنيه وبالرغم من ذلك شهدت تلك المحال إقبالاً وحركة بيع وازدحام شديد من المواطنين وذلك بسبب سخونة الأجواء وقطوعات الكهرباء، هذا ما أكده أغلب مواطني تلك المناطق بأنهم مضطرون لشراء الثلج بذلك السعر حتى وإن بلغ ألفي جنيه نسبة لسخون الأجواء واحتياجهم للمياه الباردة.

وأوضح بعضهم بأن القطوعات المتكررة وعدم استقرار الكهرباء طوال ساعات اليوم كانت وراء توقف ثلاجاتهم ولجوئهم لشراء الثلج.

من جانبهم برر بائعو الثلج الزيادة في أسعار الثلج إلى الزيادة الكبيرة التي وضعها لهم أصحاب مصانع الثلج إلى جانب أن فصل الصيف موسم تنشط فيه تجارتهم ،مشيرين إلى أن ربحهم بسيط من تلك الزيادات .