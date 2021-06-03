فنانون مواقف عبد العزيز محمد داؤود عبقري الأغنية السودانية وملك الطرفة الذكية

الخرطوم : سعيد عباس

الفنان السوداني الوحيد الذي إذا ذُكرت عبارة فنان متكامل تجدها وكأنها مفصلة عليه تفصيلاً فأبو داؤود أجاد وأتقن في شتى ضروب الفن بكل مهارة وإتقان في أفق الإبداع وأضحى لا ينافس أبو داؤود إلا أبو داؤود فهو الذي ترنم بأغاني الطنابرة فأجاد وغنى الحقيبة وأدهش وولج المدرسة الوترية الحديثة فأبدع وتلا القرآن الكريم ومدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فأبكى وفوق كل هذا وذاك كان يتمتع بروح فكاهية عالية جعلته أن يكون فاكهة كل المجالس التي يرتادها (راسخ في ظلال مجدو التليد التالد) فالنكتة عند أبو داؤود ليست حكاوي يقوم بإجترارها ولكنه يصنعها في اللحظة ببراعة إنسان يستطيع وبكل مهارة أن يعالج قضاياه المختلفة ببراعة درامية يندر أن نجد مثلها وربما كان ذلك لذكائه الإبداعي والدرامي معاً أو لطبيعة نفسه المرحة التي استطاع أن يُسخر بها ذلك المرح في التعبير عن شتى قضاياه المختلفة وبكل أريحية فهو الفنان الوحيد الذي كان يطلب جمهوره فقرة مؤانسة معه وتسامر قبل الغناء أوبعده حتى يضحك الجميع من داخل قلوبهم مغرمين به قبل مغادرته ولسان حال المشاهد يقول (زاد غرامي وفات الحدود السعادة تعود لو يعود)

دهاء أبوداؤود

كما هو الحال عند الطبيب الإنسان الفنان عوض دكام الذي تحضر النكتة على لسانه على حسب مقتضى الحال خصوصاً عندما قال له أحد الشباب عندما كان في أحد بيوت العزاء ومازحه قائلاً: (ياعوض دكام حقوا إنت تدفع لينا في الكشف دا بالدولار)، حينها لم يرفع دكام رأسه ورد في الحال قائلا: (لي شنو إنتو فارشين في السوق الحر ولا شنو).. أيضاً لأبي داؤود نكات ومواقف وطرائف تُعبر عن مدى سرعة بديهته وذكائه خاصة عندما تسبب وبصورة مباشرة في إطلاق سراح محمد وردي الذي كان حبيس السجن إبان حكومة مايو فكان هنالك حفل كبير لكبار الفنانين يحضره النميري شخصياً وقتها نادى نميري على (أبي داؤود) أن يجلس إلى جانبه حتى يتمتع بقفشاته ونكاته الجميلة، حينها قال أبو داؤود لأحمد المصطفى لازم نجد مدخلاً جميلاً وهادئاً للنميري ونناقشه بهدوء ليخرج وردي من السجن، فقال احمد المصطفى لأبي داؤود أنت أفضل شخص بيننا يستطيع أن (يُروِق) مزاج النميري فيجب عليك أن تجلس بجواره وتجعله يضحك كثيراً وبعدها تفتح معه الموضوع حينها سآتي أنا وحسن عطية ونناقش الموضوع. وبالفعل فعل أبو داؤود ذلك بكل اقتدار وعندما ضحك النميري كثيراً قال له أبو داؤود :(ياريس ما تشوف لينا موضوع وردي دا)، حينها انتفض النميري وتغير وجهه واحمرت عيناه ووقف على طوله، وقال بلهجة غاضبة (وردي مالو) قال أبو داؤود وبكل لطافة (أنا قصدي ماتعدموا وتقطع رأسو وتريحنا منو وتريح تفسك)، حينها انفجر النميري ضاحكاً حتى سمعه كل من كان بالمسرح وأصدر في الحال قراراً بإطلاق سراح وردي، بعدها فرح أبوداؤود الذي استطاع أن يُوظف عبقريته بكل ذكاء في إطلاق سراح وردي وفرحاً كثيراً وصعد المسرح (وخلى العالم طرباً يميل)

توجيه عفوي

بعد إطلاق سراح وردي حينها تحدث أحد من رابطة معجبي وردي وقال” (أنا لي زمن بنادي) لإطلاق سراح وردي بواسطة عدد من الشخصيات والجلسات ولم أستطع وقد أخرجه ابو داؤود بنكاته والحمد لله ، في إحدى الحفلات سمع أبوداؤود أحد الفنانين الشباب يردد أغنية (نعيم الدنيا) ويقول عدة مرات كيف الحياة غيرنيمك بدلاً عن غير ليمك حينها اغتاظ أبو داؤود كثيراً لهذا التشويه، فحاول أن يصححه بواسطة أحد أصدقائه إلا أن المطرب لم يفهم فبدأ أبو داؤود يؤشر له ولم يفهم وبعد الفاصل خرج المطرب غاضباً، وقال في شنو؟ أنا قلت كيف الحياة غير نيمك من بعدك أصبح لون حظي زي هضليمك. فضحك أبو داؤود، وقال له من غير (برسيمك) فضحك كل الحاضرون وأدرك الشاب غلطته وصححه دون رجعة إلى الخطأ نهائياً ، بعض أصدقائه حرضوه على ألا يدع الشاب يردد تلك الأغنية بسبب بجاحته وجهله إلا أن لأبي داؤود رأياً مخالفاً تماماً لآصدقائه وقال “اتركوه وقفوا إلى جانبه ودعوه يغني كما يشاء وصححوه كأنما كاد أن يصفه بأنه “جاهل وديع مغرور”.

طرفة في عمق الكارثة

معظم النقاد الفنيين يؤكدون أنه بدأ الغناء عملاقاً حيث لم تشهد بواكير صباه تدريباً وفشلاً ثم نجاح وما إلى ذلك، ويرجع الفضل في ذلك لأبي داؤود نفسه الذي كان يثق في إمكاناته الكبيرة التي جعلته يردد بكل ثقة ما كان يغنيه الحاج محمد أحمد سرور وبدا كبيراً جريئاً تسبقه موهبة فذة وعبقرية متفردة جعلته لم يقل في بداياته (ياناس دلوني) ولم يبلغ أبو داؤود بداية الثلاثينيات من عمره الفني كما يقول الناقد الفني عوض أحمدان إلا وأبهر الجميع بنضوج فني يسبق سنه وتجربته بعشرات السنين ليؤكد لهم أبو داؤود بأنه (تم دورو وادور) في فترة وجيزة للغاية ومما يؤكد أنه كان يعالج كل قضاياه وإشكالياته الاجتماعية والفنية والحياتية المختلفة بروح مرحة هو أنه ذات يوم ذهب للتسجيل في الإذاعة القومية فظن أحد اللصوص بأنه ذاهب لحفل عرس حيث الأعراس وقتها كانت حتى الساعات الأولى من الصباح وقتها تسلق اللص جدار المنزل وجلس إلى جانب إطار سيارة ابي داؤود يحاول أن (يفكه) وحينها جاء أبو داؤود عائداً من الإذاعة ولمح اللص يحاول فك الإطار بعد أن قام برفع السيارة (بعفريتة)، فقابله أبو داؤود هاشاً باشاً، وقال له (شنو يابو الحرم رم ماتخليها تفلل شوية)، حينها قفز اللص وولي هارباً وترك عفريتته بجوار السيارة وكانوا كلما أرادوا عفريتة بالمنزل ينادون أين عفريتة (أبو الحرم رم).

لعبد العزيز محمد داؤود عدد من الأبناء على رأسهم داؤود عبد العزيزمحمد داؤود الناشط الثقافي والاجتماعي الذي يقوم بحملات نظافة للبيئة ويحمل مكنسته ويقوم بنظافة وتجميل شوارع الخرطوم في مبادرة تنتظر الكثير من أبناء الوطن رحل عبد العزيز عن دنيانا في عام 1984م قبل 37 عاماً تقريباً أوتزيد ولا تزال أغنياته تتجدد وتتردد إلى يومنا هذا بتسجيلاته الخالدة وترديد عدد كبير من الشباب لها بينما لا تزل روابط معجبيه تنشط في كافة الأعمال الثقافية والأدبية وتحيي ذكراه حتى يومنا هذا رغم مرور كل تلك السنين الطوال (في حب ياخوانا أكتر من كدا).