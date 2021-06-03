وزير الداخلية: نثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، عن إكمال ترتيبات قوات الشرطة لحماية وسلامة المشاركين وتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية، في مسيرات ذكرى فض الاعتصام اليوم الخميس.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الشرطة تثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة وان يترجموا ثورة الوعي والمفاهيم بالتعاون مع اخوانهم في قوات الشرطة والأجهزة النظامية للخروج بتجربة مثالية.

وأضاف: نتطلع أن نقدم اليوم في ذكرى فض الاعتصام، للعالم نموذجاً للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية لتضاف لرصيد الوعي المجتمعي السوداني.